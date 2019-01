Miljoenen dollars schade na destructieve vulkaanuitbarsting, maar toerisme kan weer heropleven dankzij nieuwe zwarte stranden

In de lente van vorig jaar barstte op het Amerikaanse eiland Hawaï vulkaan Kilauea uit, gevolgd door de zwaarste aardbeving op het eiland in 40 jaar. Mensen moesten geëvacueerd worden, de straten werden bedekt met lava, huizen werden verwoest. Ook het mislopen van miljoenen aan toeristische inkomsten was een gevolg van de uitbarsting en daarop volgende aardbeving. Er kwamen minder toeristen naar Hawaï, maar ook een aantal natuurparken waren plots ontoegankelijk. Zo moest bijvoorbeeld de toegangsweg naar Pohoiki Beach Park helemaal opnieuw worden aangelegd nadat lava Highway 137 had bedekt. Het Hawaï Volcanoes National Park werd zelf getroffen door meerdere aardbevingen en moest van begin mei tot eind september gesloten worden. In totaal zou de uitbarsting en de schade daardoor minstens 480 miljoen dollard gekost hebben.

Maar nu heeft de uitbarsting ook nog andere gevolgen, die het toerisme weer een boost kunnen geven: meerdere stranden op Hawaï zijn intussen nieuwe zwarte stranden geworden.

Een van die stranden is het Isaac Kepo’okalani Hale strand. “We hopen dat onze gemeenschap en bezoekers hier nieuwe herinneringen kunnen maken met hun geliefden, op deze speciale plaats, en dat ze er telkens aan zullen herinnerd worden aan de unieke eigenschappen van het eiland Hawaï om telkens te evolueren”, zegt Ross Birch, van het Hawaï Visitors Bureau.

Warme oceaanbassins

Mensen zijn toegelaten op het strand, en er is ook een redder aanwezig. Maar toch wordt bezoekers aangeraden om niet te gaan zwemmen in het water, omdat er sterke onderstromen en een gevaarlijke kustlijn zijn. Bovendien is er ook geen drinkwater aanwezig in het gebied, omdat de lava van de uitbarsting in mei de waterleidingen heeft beschadigd. “Als je wil langsgaan, moet je dus genoeg water meenemen.”

Naast het zwarte strand werden door de vulkaanuitbarsting ook vier natuurlijke warme oceaanbassins gecreëerd. Maar omdat die nog niet werden gedesinfecteerd, mogen die nog niet gebruikt worden.

“Voorlopig moeten bezoekers het dus enkel doen met het strand en de schoonheid van het nieuwe zwarte zand, met het besef dat de uitbarsting van de Kilauea toch niet alleen maar slecht was.”