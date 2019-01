Romelu Lukaku lust ook een “Steak Ribéry”

Vorig weekend veroorzaakte Franck ­Ribéry veel ophef met een filmpje waarin hij uitpakte met de gigantische steak die hij bij de Turkse chef-kok en ­hype Nusret Gökçe, bijgenaamd Salt Bae verorberde. Het was een ‘gouden’ steak, kostprijs… 1.200 euro.

Romelu Lukaku kan ook wel weg met een stukje vlees en dus trok de Rode Duivel, met Man U in ­Dubai, ook naar Gökçe. Maar hij nam wel Anthony Martial en Andreas ­Pereira mee, wellicht voor in geval dat de lap vlees – bruin en niet goud gebakken, trouwens – te groot was voor Big Rom.

LEES OOK. Pogba is helemaal terug, zoals blijkt wanneer tijdens een interview een bal gevaarlijk op hem afkomt