Nederlandse vrouw wil 1.300 konijnen en hamsters van Franse moordenaar opvangen: “Dat is hoe ik ben”

De Nederlandse Geertje van Kranen van dierenopvang Het Knagertje wil met een vrachtwagen en een slordige 500 hamsterkooien naar Parijs om honderden knaagdieren op te halen. De dieren zijn van een Fransman die ervan wordt verdacht zijn vrouw te hebben vermoord. “Ik kan ze niet laten zitten met de wetenschap dat ze dan misschien worden ingeslapen.”

Van Kranen kan niet wachten om de vele beestjes op te halen. Al wordt het geen eenvoudige klus, beseft de vrouw achter de opvang uit Den Haag. “Er zijn inderdaad genoeg dieren hier die onze hulp nodig hebben. En het kost veel geld”, zegt Geertje tegen De Telegraaf. “Maar dit is hoe ik ben. Mensen willen altijd wel honden of katten redden, maar een konijn of knaagdier heeft minder de gunfactor. Ik kan ze niet laten zitten met de wetenschap dat ze dan misschien worden ingeslapen. Een dier in nood verdient onze hulp, in Nederland en daarbuiten.”

1.300 dieren

In zijn er circa 1.300 dieren die onderdak nodig hebben. Het gaat om 320 gerbils, 287 ratten, 212 muizen, 213 konijnen en nog een aantal hamsters en degoes. “Die gaan niet allemaal naar Den Haag, maar worden verdeeld. Dat is ook makkelijker bij het herplaatsen.” Een grote groep cavia’s van de Franse man hebben al opvang gevonden in ons land.

Moord

Over de gewezen eigenaar is niet veel bekend. Het gaat om een fokker uit Zuid-Frankrijk die vastzit in Parijs. Hij wordt verdacht van het ombrengen van zijn vrouw. Op foto’s heeft Van Kranen gezien dat de dieren niet onder optimale omstandigheden werden gefokt. “Ik zag viezigheid en dode dieren.” Toch is ze niet bang om vreemde ziekten binnen te halen. “Het zijn toch de bekende problemen, zoals schurft. En dat kennen we hier ook.”