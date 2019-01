Meer dan 600 vluchten geschrapt door staking veiligheidsmensen op drie Duitse luchthavens

Op de luchthavens van Düsseldorf, Köln/Bonn en Stuttgart zijn donderdag samengeteld bijna 640 vluchten geannuleerd door een staking van het veiligheidspersoneel. Het gaat om meer dan de helft van de vluchten die op de luchthavens waren gepland.

De gevolgen voor België lijken vrij beperkt. Op de website van Brussels Airport staat één geschrapte vlucht van en naar Stuttgart.

De staking is bedoeld als een waarschuwing, om ervoor te zorgen dat de werkgeversfederaties een redelijk voorstel zouden doen voor de volgende ronde van de loononderhandelingen die op 23 januari van start gaat. De vakbond eist dat het veiligheidspersoneel in de luchtvaart in Duitsland 20 euro per uur krijgt.

Eerder deze week legden ook al werknemers op de luchthavens in Berlijn het werk neer.