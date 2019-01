Valencia-watcher: “Dat de trainer niet meer achter hem staat, wijst op het einde voor Batshuayi”

De grafrede stond gisteren in diverse Spaanse media te lezen, het lijkt alleen nog wachten op een datum voor de begrafenis. Hoewel Michy Batshuayi (25) zelf graag het seizoen wil uitdoen bij Valencia, lijkt zijn toekomst in Spanje na een zwakke prestatie in de bekermatch bij tweedeklasser Sporting Gijon weer onder druk te staan. “Dat zelfs de trainer nu niet langer achter hem staat, wijst op het einde”, zegt Valencia-watcher Fernando Alvarez.

“Het was de beste kans die we in de laatste zes maanden gehad hebben.” Een trainer in het nauw durft wel eens te overdrijven, maar met deze uitspraak leunde Marcelino toch dicht bij de waarheid aan. De ...