Duizend leerlingen spijbelen en protesteren in Brussel voor het klimaat: “Onze stem mag niet langer genegeerd worden”

Brussel / Kortrijk - Vlaamse leerlingen spijbelen donderdag een eerste keer om te gaan betogen, voornamelijk in Brussel, voor het klimaat. Dat willen ze vanaf nu iedere donderdag doen, tot de politiek in ons land een écht engagement toont voor het klimaat, klinkt het. Het Europakruispunt voor station Brussel-Centraal is helemaal volgelopen.

Volgens de politie gaat het om zo’n duizend betogende leerlingen, en dat kon ook onze reporter ter plaatse vaststellen. Het enthousiasme bij de kinderen is enorm groot en het lawaai is overweldigend. Het volledige Europakruispunt is gevuld met leerlingen en spandoeken met talrijke opschriften. De slogans zijn luid en duidelijk in de drie landstalen: “Al wie niet springt is CO2”, “Fossil fuel it's time to go”, “Change the system, not the climate” en “On est plus chaud que le climat.”

“De reden dat dit zo’n succes is, is omdat jullie hier allemaal zijn”, zegt Anuna De Wever, een van de initiatiefneemsters. “En aan de leerkrachten die vinden dat we op school moeten zijn: we vinden dat onze stem niet langer genegeerd mag worden.”

Voor de leerlingen is het duidelijk dat er bij de Belgische politici een gedragswijziging moet komen en ons land een voortrekkersrol moet opnemen. Op het protest waren ook enkele politici, zoals Meyrem Almaci (Groen) en Bruno Tobback (SP.A), maar bijvoorbeeld ook Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo.

Amber en Ode Foto: kvh

“Het is vijf voor twaalf voor het klimaat”

Maar niet alleen in Brussel werd er betoogd. Ook in onder andere Kortrijk kwamen leerlingen op straat. Twee meisjes van het Atheneum Pottelberg vertrokken om 10 uur met andere leerlingen naar het stadhuis met hun eisen. “Het is vijf voor twaalf voor het klimaat”, zeggen Amber Roelstraete en Ode Carron aan onze journalist in Kortrijk.

Uit Scandinavië

Het protest van jongeren voor het klimaat begon in Scandinavië, waar de Zweedse Greta Thunberg elke vrijdag spijbelt om met een spandoek aan het parlement te gaan zitten om te ijveren voor een beter milieu. Dat protest waaide over naar België. Het initiatief voor het protest in ons land komt van Anuna De Wever en Kyra Gantois van het Atheneum van Mortsel.

Anuna en Kyra Foto: Facebook

Greta Foto: EPA-EFE

Foto: Kioni Papadopoulos