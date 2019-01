GERUCHTEN. Real Madrid heeft 100 miljoen euro veil voor ex-Genkenaar, Carrasco stap dichter bij Londen

De geruchtenmolen draait op volle toeren, de eerste transfers werden al afgerond. Maar er staat nog heel wat te gebeuren. Zo zou Napoli grof geld kunnen krijgen voor een voormalig Genk-speler en lijkt een transfer van Yannick Carrasco naar Engeland steeds concreter te worden. En Real Madrid zoekt nog steeds een spits.

Real Madrid kent een moeilijk seizoen na het vertrek van superster Cristiano Ronaldo en succescoach Zinédine Zidane. Het woensdag wel makkelijk van Leganes in de heenmatch van de 1/8e finales van de Copa del Rey, maar in de competitie staat het slechts vijfde. De Koninklijke scoort moeilijk en zou daarom een spits willen halen, maar ook achteraan zou het bestuur versterking willen halen. Volgens Il Mattino en Talksport zou Real zich gemengd hebben in de strijd om Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly. Ook Manchester United heeft interesse in de ex-Genkenaar, maar de Madrilenen zouden om en bij de 100 miljoen euro veil hebben voor de Senegalees.

Voor de vacature van spits doet de naam van Mauro Icardi de laatste dagen de ronde. De Argentijn scoort al jaren aan de lopende band in de Serie A en is aanvoerder van Inter, maar volgens Argentijnse media is hij niet meteen geneigd om zijn contract - dat nog tot 2021 loopt - open te breken. Zijn makelaar en vrouw Wanda Nara gooide ook nog eens olie op het vuur. “Contractbesprekingen? Dat is niet aan de orde, Mauro is op een hoger niveau. Clubs uit Engeland, Spanje en Frankrijk willen hem”, klonk het bij Diario AS. Ook Barcelona zou volgens Nara geïnteresseerd zijn.

Arsenal: Denis Suarez én Carrasco?

Bij de Catalanen is er veel te doen rond middenvelder Denis Suarez. De Spanjaard kon zich sinds zijn terugkeer in 2016 nooit helemaal doorzetten, speelde dit seizoen nog maar 17 minuten in La Liga en wordt nadrukkelijk gelinkt aan Arsenal. Barcelona-coach Valverde verklaarde dat Suarez “nog steeds een toekomst heeft” bij de blaugrana, maar Marca weet dat de club zou hem ook geen transfer weigeren. Barcelona wil wel nog zo’n 11 miljoen euro vangen, de Gunners denken eerder aan een huur met koopoptie.

Want Arsenal zal zijn geld nodig hebben als het Yannick Carrasco wil halen. Die wordt de laatste dagen nadrukkelijk gelinkt aan een overgang naar het Emirates Stadium. Onder meer La Gazetta dello Sport en Sky Sports meldden al dat het noorden van Londen lonkt voor de Rode Duivel en volgens Foot Mercato heeft coach Unaï Emery nu zijn zegen gegeven voor de transfer. Carrasco lijkt wel wat te zullen moeten inleveren, bij het Chinese Dalian Yifang verdient hij 10,5 miljoen euro per jaar. In China zouden ze bovendien al bezig zijn met een opvallende vervanger. France Football meent te weten dat Dimitri Payet in beeld is bij Dalian Yifang.

Na Witsel lijkt dus met Carrasco de tweede ‘Chinese’ Rode Duivel terug te keren naar de Europese top, Mousa Dembélé zou de omgekeerde richting kunnen maken. De middenvelder - die na dit seizoen einde contract is bij de Spurs - staat in de belangstelling van Beijing Guoan.

Aan de andere kant van Londen lijkt Alvaro Morata op weg naar de uitgang. De Spanjaard krijgt veel kritiek en overtuigt zelden, maar in zijn thuisland staan de topclubs in de rij om hem in te lijven. Sevilla werd al genoemd, nu zou volgens Goal ook Atlético Madrid zich gemeld hebben. Daar is de concurrentie met Antoine Griezmann en Diego Costa wel niet van de poes. Voor het daadwerkelijk tot een transfer kan komen, wil Chelsea wel eerst een vervanger vinden.