“Geef nooit op. Als er een muur in je weg staat, zorg dat je aan de andere kant komt”: oude speech van Trump duikt op pijnlijk moment op

De Amerikaanse president Donald Trump moet en zal zijn grensmuur krijgen. Het zou dé oplossing zijn om illegalen en de invoer van drugs te stoppen. “Een muur is een muur. Ze werken 100 procent van de tijd”, beargumenteerde hij eerder. Maar in oude speech die Trump zelf gaf, geeft hij studenten advies dat met terugwerkende kracht pijnlijk is voor de leider van de vrije wereld.

De shutdown houdt de Verenigde Staten nog altijd in zijn greep. Tal van overheidsdiensten liggen plat en ambtenaren worden verplicht thuis te blijven of onbetaald te werken. Dat komt doordat er geen goedgekeurde begroting is, wat weer het gevolg is van een bittere strijd tussen president Trump en de Democraten. De inzet: een muur op de grens met Mexico.

“Muur werkt 100 procent”

Trump wil koste wat het kost die muur hebben. Maar de Chuck Schumer, de Democratische fractieleider in de Senaat en Nancy Pelosi, de Democratische fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, weigeren daarvoor enkele miljarden extra voor vrij te maken. De spanningen liepen woensdag bij een zoveelste bespreking zo hoog op dat de president woedend vertrok. “Eén en al tijdverlies”, klonk het.

De Republikein houdt voet bij stuk omdat de grensmuur, volgens hem, de vele illegale vluchtelingen vanuit Zuid-Amerika zal tegenhouden. En met hen de invoer van drugs vanuit de zuidgrens. “Kijk naar alle landen die een muur hebben. Ze werken 100 procent. Dat gaat niet veranderen: een muur is een muur.”

LEES OOK.Trump verbaast met opmerkelijke uitspraken: “Grensmuur is niet immoreel, Vaticaan heeft de grootste van allemaal”

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz — The Daily Show (@TheDailyShow) 10 januari 2019

“Zorg dat je aan de andere kant komt”

Het satirische actualiteitenprogramma The Daily Show plaatste op zijn twitteraccount een oude speech van Trump, die in het kader van diens recente uitspraken pijnlijk zijn voor de president. “Geef nooit en te nimmer op. Geef nooit op”, zei Trump tijdens een speech in 2004 naar aanleiding van zijn eredoctoraat aan de Wagner College in New York. “Laat het niet gebeuren. Als er een stenen muur in de weg staat, ga erdoor, ga erover, ga erlangs. Maar zorg dat je aan de andere kant van die muur komt.”

Saillant detail: sinds Trump president werd, zijn er 33 professoren en ruim 70 alumni van de instelling die eisen dat het eredoctoraat wordt ingetrokken.