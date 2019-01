KV Oostende heeft het prima naar zijn zin in Spanje: alleen nog op zoek naar rechtsachter

Voor het tweede jaar op rij is KV Oostende op winterstage in het Spaanse Roldan. Het weer is goed, de sfeer is uitstekend en de ploeg lijkt zorgenvrij. Op transfervlak ­moeten we – op spits Tom De Sutter en een nieuwe rechtsback na – geen al te grote ­manoeuvres verwachten. KVO wil voortbouwen op de fun­deringen die er zijn.