Kostas Laifis (25), de meest onderschatte verdediger van België: “Ik voel me klaar voor een stap hogerop”

In alle stilte is Kostas ­Laifis (25) bezig aan een sterk seizoen in de ­defensie van Standard. “Een speler voor de top”, noemde Michel Preud’homme de ­Cypriotische international onlangs zelfs nog. Vier weetjes over een van de meest onderschatte verdedigers van België. “Ik voel me klaar voor een stap hogerop.”