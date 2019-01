17-jarige debutant die Lokeren boven Anderlecht verkoos: “Deschacht kon mijn vader zijn”

De blessurelast was er niet vreemd aan maar dat Lokeren in zijn laatste twee matchen voor de winterstop een beroep moest doen op een 17-jarige spits, is veelzeggend. Eentje met fijne voetjes maar nog frêle schouders. Maak kennis met Laurens Symons, dit seizoen de op acht na jongste debutant in de beste competities van Europa.

Hij had deze zomer al even mogen meetrainen met de A-kern onder Peter Maes, maar toen Trond Sollied hem in december opnieuw bij het elftal wilde halen, had Laurens Symons examens. Tot hij een week later ...