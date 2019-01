Tientallen gedesoriënteerde zeehonden overspoelen dorp, maar inwoners mogen niets doen: “Hartverscheurend om hen te zien lijden”

Een Canadees dorp wordt al een paar dagen overspoeld door tientallen zeehonden. De dieren zijn er gestrand nadat het open water voor de oceaan onverwacht snel bevroor tijdens hun jaarlijkse trek zuidwaarts uit het noordpoolgebied.

De zeehonden, al zeker zo’n 40, zijn gestrand in Roddickton-Bide Arm. Het Atlantisch kuststadje ligt in de buurt van een migratieroute voor zeehonden die vanuit de noordpool naar het zuiden trekken om daar te overwinteren. Dat er in het dorp zeehonden gespot worden, is dus niet zo abnormaal. Wel is het uitzonderlijk dat ze nu met zoveel zijn.

Het open water aan het stadje bevroor vorige week namelijk in sneltempo, sneller dan verwacht. Normaal is er zo vroeg op het jaar nog niet veel ijs, waardoor de dieren verrast werden. Daardoor zijn ze ook gedesoriënteerd. De dieren weten niet meer welke kant ze op moeten, waardoor sommige zeehonden zelfs verder landinwaarts zijn getrokken. “Ze weten niet welke richting ze uit moeten. Ze zijn te veel in de war”, zegt Sheila Fitzgerald, burgemeester van het dorp, aan CBC News.

“Alsof we overspoeld worden”

Dat de tientallen zeehonden nu vast lijken te zitten in Roddickton-Bide Arm, leidt tot heel wat chaos in het dorp van zo’n 1.000 inwoners. “Er zijn zeehonden op de weg, op de opritten van huizen, in tuinen, in parkeerplaatsen, in inkomhallen, in handelszaken…Het is alsof we overspoeld worden”, gaat Fitzgerald verder.

Maar veel kunnen de inwoners er niet aan doen. De wet in Canada verbiedt namelijk om zeezoogdieren te benaderen of om tussenbeide te komen.

Dat heeft er intussen al toe geleid dat zeker twee zeehonden stierven, wellicht nadat ze werden aangereden. Bij de lokale autoriteiten liepen ook al meerdere oproepen binnen van mensen die net een aanrijding met een zeehond hebben kunnen vermijden.

“Sterven van de honger”

Volgens burgemeester Fitzgerald zullen veel zeehonden ook sterven van de honger. “Ze zien er lusteloos uit, ze gaan niet zo snel. Het is hartverscheurend voor ons om de dieren te zien lijden.”

Daarom hoopt ze dat het Department of Fisheries and Oceans (DFO) zal ingrijpen. “Ik zie niet hoe ze anders kunnen overleven, tenzij medewerkers van het DFO de dieren oppakken en ze aan de rand van het ijs gaan afzetten.”

Het DFO is dat voorlopig niet van plan. “We volgen de situatie op de voet. Als er voor de mens of voor de dieren gevaar dreigt, dan zullen we ingrijpen en hen inderdaad mogelijk terugbrengen naar het water. Maar zolang dat niet het geval is, laten we hen met rust. En we raden de inwoners aan om hetzelfde te doen. Zeehonden zijn niet agressief, maar kunnen dat wel worden als je hen benadert.”

Dat zegt ook Fitzgerald nog. Ze maakt zich zorgen dat kinderen in het dorp te dichtbij komen. “Want dan bijten de zeehonden.”

Eén zeehond kon intussen de zee, met wat hulp, weer bereiken. De zeehond lag aan de inkomhal van het plaatselijke ziekenhuis.

Foto: Brendon FitzPartrick

De zeehond die weer veilig en wel naar de zee kon worden gebracht Foto: Royal Canadian Mounted Police in Newfoundland and Labrador