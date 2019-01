Bayern ziet Ribéry uitvallen met scheur in de hamstrings

Bayern München heeft zijn trainingskamp in de Qatarese hoofdstad Doha met een valse noot afgesloten. Franck Ribéry heeft immers woensdagavond in een onderling trainingspartijtje een scheur in de rechterhamstring opgelopen, zo maakte de Duitse Rekordmeister bekend. Zo is de Franse middenvelder onzeker voor de start van de terugronde in de Bundesliga, volgende week op bezoek bij Hoffenheim.

Ook Arjen Robben en Corentin Tolisso trainen momenteel niet mee bij Bayern, zij herstellen nog van blessures. De club hoopt hen zo snel mogelijk fit te krijgen voor het tweede deel van de competitie, waarin ze een achterstand van zes punten op leider Borussia Dortmund moeten zien goed te maken. Anders dreigen ze voor het eerst in zeven jaar naast de titel te grijpen in Duitsland.

Ribéry zorgde vorig weekend voor opschudding door op sociale media zwaar uit te halen. De 35-jarige Fransman trok fors van leer tegen al wie kritiek had op een eerder bericht van hem, waarin in een video te zien was hoe hij in een restaurant een met goud omhulde entrecôte verorberde. Ribéry liet zich in zijn tekstboodschap helemaal gaan, en schuwde beledigende woorden niet. Voor Bayern kon dat niet door de beugel en de club legde zijn sterspeler meteen een stevige boete op.

Het restaurant in kwestie is de laatste tijd bijzonder populair in het voetbalwereldje. Zo waren naast Ribéry ook al onder meer Romelu Lukaku, Axel Witsel, Lionel Messi en FIFA-voorzitter Gianni Infantino er te gast.