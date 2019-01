Brusselse advocaat gedagvaard voor valsheid in geschrifte

Het Brusselse parket heeft een advocaat die actief is aan de Brusselse balie, gedagvaard voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. De advocaat, meester H.E.A., zou in een procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) documenten vervalst hebben in een poging zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen. De strafpleiter moet zich op 30 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden.

Het was het federaal parket dat in de zomer van 2017 de kat de bel aanbond, want de advocaat trad op in een van de dossiers van dit parket. De advocaat verdedigde met name Jamal E.H., een 40-jarige Algerijn die beschouwd werd als het kopstuk van een criminele organisatie die op grote schaal valse identiteitsdocumenten maakte, en die daarvoor in mei 2017 veroordeeld werd tot zeven jaar cel.

Jamal E.H. ging daartegen in beroep en in afwachting van zijn proces in beroep diende zijn advocaat, meester H.E.A., tweemaal een verzoek tot vrijlating in. Bij die verzoeken voegde de advocaat telkens de verklaring van een vrouw die zogenaamd had gezegd dat E.H. bij haar kon verblijven. De KI liet E.H. niet vrij, maar het federaal parket vond een en ander verdacht. Vooral het feit dat E.H. vanuit de gevangenis relaties zou hebben met twee verschillende vrouwen, wekte verwondering.

Beide dames werden verhoord en verklaarden dat zij de Algerijn helemaal niet kenden en nooit hadden verklaard dat hij bij hen mocht logeren. Ze zeiden ook dat ze in het verleden wel E.H.’s advocaat hadden geconsulteerd en dat die een kopie van hun identiteitsbewijs had genomen.

Voor het federaal parket was dit voldoende reden om te vermoeden dat de zogenaamde verklaringen van de vrouwen die de advocaat bij de KI had ingediend, vals waren en om het Brusselse parket op de hoogte te brengen.

Dat Brusselse parket heeft nu beslist meester H.E.A. te dagvaarden. Het proces vindt op 30 januari plaats.