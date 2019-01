Promofilmpje nieuw logo Antwerpse haven toont dok in … Engeland

Een nieuw promofilmpje rond het nieuwe logo van Port of Antwerp toont opvallend genoeg geen beelden van de Antwerpse haven, maar wel een shot van een containerkaai in het Engelse Felixstowe.

Dinsdagavond zagen 900 genodigden op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpen haven voor het eerst het vernieuwde logo van het Havenbedrijf, een ietwat afgeronde variant van het vorige beeldmerk. Het nieuwe logo werd voorgesteld aan de hand van een kort filmpje. Dat bracht naast een varend schip en de Antwerpse skyline ook nog welgeteld één kade in beeld. Er valt te zien hoe een aangemeerde oceaanreus wordt behandeld met enkele containerkranen.

Verschillende mensen actief in de Antwerpse haven konden het getoonde dok niet meteen thuisbrengen. De diepzeekaai had langs weerskanten water, een situatie die we bijvoorbeeld aan het Delwaide- of Deurganckdok niet tegenkomen. Enig speurwerk toont evenwel aan dat het shot gemaakt is in de haven van Felixstowe, vermoedelijk aan de ingang van de brede toegangsgeul.

Weggewerkt?

Wie verschillende beelden vergelijkt, kan zien dat de containerkranen in de realiteit een logo’s van de haven van Felixstowe dragen. Die zijn op de ‘Antwerpse’ beelden evenwel niet te zien, wat doet vermoeden dat ze zijn weggewerkt.

Waarom Antwerpen voor een Britse haven, en niet voor de eigen Antwerpse haven koos, is niet meteen duidelijk.

Het voorval doet alleszins terugdenken aan een soortgelijk incident uit 2013. Toen figureerde ‘de Antwerpse haven’ in een promotiefilmpje voor ons land vanuit de kanselarij van de premier. Al bleek op de beelden dat de haven van Antwerpen eigenlijk die van Zeebrugge was.