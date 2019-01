NMBS haalt voormalige directeur van Bpost binnen

De NMBS heeft een nieuwe directeur marketing & sales: Marc Huybrechts. Dat heeft het spoorwegbedrijf donderdag bekendgemaakt. Huybrechts was eerder aan de slag bij Dexia en als directeur bij Bpost.

Het directiecomité van de NMBS stelde Huybrechts donderdag aan als nieuwe directeur marketing & sales, en dit vanaf 14 januari. Hij wordt ook lid van het executive committee.

Huybrechts was eerder actief in de financiële sector, onder meer bij Dexia, en stond aan het hoofd van distributiegroep Distriplus. Van 2014 tot 2018 was hij directeur ‘mail & retail solutions’ bij postbedrijf bpost.

Huybrechts vervangt bij de NMBS Bart De Groote, die vertrekt naar Medialaan - De Persgroep Publishing.