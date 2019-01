Afgesloten wegen en lawinegevaar: sneeuw blijft problemen veroorzaken in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië

Het aanhoudende winterweer leidt donderdag opnieuw tot lawinegevaar en afgesloten wegen in Centraal-Europa. Net als de voorbije dagen, is de hinder vooral erg groot in het zuiden van Duitsland en het westen van Oostenrijk. Maar ook in het noorden van Tsjechië is er felle hinder.

In de Duitse deelstaat Beiren zijn de wijk Buchenhöhe, in de stad Berchtesgaden, en de gemeente Jachenau door de sneeuw nog altijd afgesloten van de buitenwereld. Er is intussen wel voldoende voldoende voedsel aanwezig voor de inwoners. Ook de passagiers op de regionale treinen ten zuiden van München krijgen te maken met afgesloten routes. Daarnaast heeft het winterweer ook in delen van Saksen het treinverkeer stilgelegd. In de regio Opper-Beieren blijven voorts heel wat scholen gesloten.

In Oostenrijk zijn sinds afgelopen weekend al zeker zeven mensen gestorven in de sneeuw. Woensdag nog overleed een 16-jarige Duitse Australiër toen hij voor de ogen van zijn familie door een lawine werd gegrepen.

Lawinegevaar

Op verschillende plaatsen in Oostenrijk werden wegen afgesloten vanwege het lawinegevaar. Daardoor zitten ook heel wat toeristen vast. Populaire winterbestemmingen als Obertauern, Lech, Zürs en Hallstatt zijn, net als woensdag, niet bereikbaar. Meteorologen verwachten tot vrijdag nog meer sneeuw, en dus ook groter lawinegevaar, in Oostenrijk. Volgens de weerdienst van de zender ORF moet er rekening worden gehouden met een halve meter verse sneeuw.

Tot slot heeft de hevige sneeuwval nog tot verkeerschaos geleid in het noorden van Tsjechië. De stad Jablonec nad Nisou riep donderdag de noodtoestand uit omdat de grote hoeveelheid sneeuw er niet kan worden opgeruimd. Ongeveer 9.000 gezinnen zitten er zonder stroom. Ook het Ertsgebergte in Tsjechië wordt zwaar getroffen door het winterweer. Het wintersportoord Bozi Dar, de hoogstgelegen stad van het land, was een tijdlang afgesloten van de buitenwereld.