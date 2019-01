Mikael zat hopeloos vast met vrachtwagen in de modder, maar dan kwam hulp uit onverwachte hoek

Beringen / Ham / Tessenderlo - Vorige nacht was de Poolse vrachtwagenchauffeur Mikael op zoek naar een parkeerplaats in de buurt van Beringen om te rusten. Na lang zoeken belandde hij in de Industrieweg ter hoogte van het bedrijf Kautex. Hij parkeerde op de berm langs de weg en bracht zijn nacht door in zijn vrachtwagen. Toen hij vanmorgen wilde vertrekken merkte hij al snel dat het niet ging lukken. Hij is met zijn vrachtwagen vastgereden in de modder aan de rand van de berm.

Van het bedrijf Katoen Natie in die buurt kreeg hij een schup om zich te behelpen. Tot nu toe is het nog niet gelukt. Hij is radeloos en is op zoek naar hulp. De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo is onderweg om samen met hem de mogelijkheden te bekijken. Mikael is onderweg naar een bedrijf in Rummen.

Redder in nood

Even later kon Arno Van den Brande van transportbedrijf Elke Trans uit Bekkevoort de Poolse Mikael redden uit de benarde situatie. Hij haakte zijn truck aan de vrachtwagen van Mikael en kon hem zo uit de modder trekken. Mikael is Arno eeuwig dankbaar. “Hoe kan ik je bedanken? Ik heb maar 10 euro”, zegt Mikael. Maar dat is volgens Arno helemaal niet nodig. “Ik zou het ook fijn vinden als ze mij zouden komen helpen als ik in dezelfde situatie verzeild geraak. Het is altijd fijn om te kunnen helpen.”