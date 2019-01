Dick Advocaat verlaat FC Utrecht op het einde van het seizoen

FC Utrecht heeft donderdag bekendgemaakt op het einde van dit seizoen afscheid te zullen nemen van hoofdcoach Dick Advocaat. Beide partijen gaan in onderling overleg overeen. De Eredivisieclub gaat intussen al op zoek naar een nieuwe T1 voor volgend seizoen.

“Ik heb met Frans van Seumeren (de eigenaar, red) en Jordy Zuidam (de directeur voetbalzaken, red.) een gesprek gehad”, legt Advocaat uit op de clubwebsite. “De club heeft aan mij gevraagd of ik nog door wil gaan als hoofdtrainer, maar ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie. Verder weet ik nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april/mei, nadat ik de klus bij FC Utrecht heb geklaard, over nadenken. Ik ga mijn uiterste best doen om met FC Utrecht de play-offs voor Europees voetbal te halen, met als ultieme doel dat Europees ticket.”

De 71-jarige Advocaat is een monument in het Nederlands voetbal. De Hagenees, onder meer oud-bondscoach van de Rode Duivels (2009-2010) en tot drie maal toe van Oranje (1992-1994, 2002-2004 en 2017), nam in september 2018 de touwtjes in handen bij Utrecht na het ontslag van Jean-Paul de Jong. Onder Advocaat’s leiding rukten de roodhemden halverwege de Eredivisie op naar de vierde plaats. Onze landgenoten Othman Boussaid en Cyriel Dessers krijgen er slechts met mondjesmaat speelminuten.