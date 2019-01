Parket bevestigt: Dries Van Langenhove in verdenking gesteld én op de hoogte gebracht

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt donderdag nogmaals dat Dries Van Langenhove wel degelijk in verdenking is gesteld in het gerechtelijk onderzoek naar hem. De oprichter van Schild en Vrienden is daarvan op de hoogte, want hij vroeg al inzage in het strafdossier.

Het gerecht was na de Pano-reportage in september 2018 een onderzoek gestart wegens inbreuken tegen de antiracismewetgeving en de ontkenning van de genocide omdat de reportage aantoonde dat in geheime chatgroepen racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten werden gedeeld. Na de reportage werden huiszoekingen verricht bij verschillende leden van Schild & Vrienden en bij Dries Van Langenhove zelf. Die huiszoeking, zo raakte woensdag bekend, gebeurde bij Van Langenhove in opdracht van de onderzoeksrechter met een huiszoekingsmandaat als in verdenking gestelde.

Dries Van Langenhove ontkende woensdagavond in Terzake herhaaldelijk dat hij niet in verdenking is gesteld in dat onderzoek. Het parket had woensdag al aan onze redactie bevestigd dat de inverdenkingstelling wel degelijk waar was, en doet dat donderdagmiddag nogmaals in een persbericht.

Van Langenhove werd impliciet in verdenking gesteld. “Dat wordt gelijkgesteld met een ‘formele inverdenkingstelling’ door de onderzoeksrechter”, aldus An Schoonjans van het parket van Oost-Vlaanderen. “Dit heeft voor de verdachte het voordeel dat hij een reeks rechten verwerft, die hij als gewone verdachte niet kan laten gelden, zoals verzoek tot inzage in het strafdossier, vordering tot bijkomend onderzoek… “

Het parket benadrukt dat Van Langenhove gebruik heeft gemaakt van die bijkomende rechten door inzage te vragen in het strafdossier. Dat werd afgewezen, maar het bewijst wel dat Van Langenhove wel degelijk op de hoogte was van zijn inverdenkingstelling.

Vlaams Belang

Van Langenhove kondigde woensdag aan dat hij de Vlaams Belang-lijst voor de federale verkiezingen van mei zal trekken in Vlaams-Brabant. De Opwijkenaar had al meermaals gezegd niet aan partijpolitiek te zullen doen en beweert dat nog steeds niet te zullen doen. “Ik ben en blijf een partijonafhankelijke activist.”

In Vlaams-Brabant lijkt het tot een clash te zullen komen met Theo Francken, de man die daar vermoedelijk de N-VA-lijst zal trekken. Francken zegt donderdag “akte te hebben genomen” van die mogelijke concurrent op rechts.

