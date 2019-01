Resultaten verkiezingen Congo “komen niet overeen” met gegevens van Kerk, intussen al zeker 4 doden door geweld

De resultaten van de Congolese presidentsverkiezingen “komen niet overeen” met de gegevens van de Kerk. Dat zegt de Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) donderdag.

De kiescommissie (Céni) riep oppositiekandidaat Félix Tshisekedi uit tot winnaar van de verkiezingen, met 38,57 procent van de stemmen. De tweede oppositiekandidaat Martin Fayulu behaalde 34,8 procent. Die laatste hekelde een “electorale staatsgreep”.

“We stellen vast dat de resultaten van de presidentsverkiezing zoals door de Céni gepubliceerd, niet overeenkomen met de gegevens die onze waarnemersmissie heeft verzameld aan de stem- en de telkantoren”, aldus Donatien Nshole, woordvoerder van de Congolese bisschoppenconferentie.

De invloedrijke bisschoppenconferentie zei ook nu niet wie ze denkt de verkiezingen te hebben gewonnen. “We nemen akte van de publicatie van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezing die voor het eerst in de geschiedenis van ons land de weg opent naar een wissel aan de top”, klinkt het nog.

De Cenco had een missie met ongeveer 40.000 waarnemers ontplooid tijdens de verkiezingen.

Al zeker 4 doden

Intussen zijn bij protesten tegen de voorlopige resultaten van de verkiezingen in de zuidwestelijke stad Kikwit zeker vier doden gevallen. Het gaat om twee politieagenten en twee burgers, volgens Dieudonné Mutepeke, hoofd van de politie in Kikwit. Eerder op de dag meldde RFI-jorunaliste Sonia Rolley, op basis van een bron bij de veiligheidsdiensten, ook al dat in Kikwit zes doden en ook gewonden gevallen zijn. Het zou onder meer gaan om een journalist die ervan beschuldigd wordt nauwe banden te hebben met de coalitie die presidentstkandidaat Martin Fayulu steunt.

Nog in Kikwit werden vier gebouwen van de politie vernield, twee Transco-bussen brandden uit.

Kikwit geldt als een bolwerk van Fayulu, die de aankondiging van de kiescommissie omschrijft als een “electorale staatsgreep”. Volgens de voorlopige resultaten van die kiescommissie is Félix Tshisekedi de winnaar van de presidentsverkiezingen.

De doden vielen bij “een operatie om de openbare orde te herstellen”, aldus Mutepeke. Hij maakt ook melding van tien gewonden.