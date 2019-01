Samenscholingsverbod aan grensovergangen in Henegouwen na gewelddadige incidenten met gele hesjes

Tot 1 februari 2019 wordt aan de grensovergangen met Frankrijk in Henegouwen opnieuw een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen ingevoerd. Dat maakte de provinciegouverneur van Henegouwen Tommy Leclerq donderdag bekend.

Het is niet de eerste keer dat de plaatselijke autoriteiten een dergelijke beslissing nemen. In de kerstvakantie besliste provinciegouverneur Tommy Leclerq (PS), in samenwerking met de Franse overheid, al eerder om groepen van meer dan vijf personen te verbieden om samen te komen. Het verbod kwam er na enkele gewelddadige incidenten tijdens acties rond de gele hesjes, zoals de overval op een vrachtwagen die in brand was gestoken door relschoppers aan de grensovergang van Hensies. Na een evaluatie op 2 januari beslisten de autoriteiten om het verbod niet te verlengen, omdat de situatie weer onder controle was. In januari hervatten de demonstranten echter terug hun acties.

In een officieel persbericht donderdag verklaart Leclerq dat er opnieuw een samenscholingsverbod komt aan de grensovergangen en parkings, dat ingaat donderdagavond 20 uur en geldt tot vrijdag 1 februari. Met het bevel wilt Leclerq de rust doen terugkeren. “Deze maatregel moet de openbare orde handhaven. Er komt een evaluatie van de situatie in overleg met de federale politiediensten, om de ongewenste manifestaties aan grensovergangen en het verhoogde risico op verkeersongelukken door blokkades te analyseren.”

Normale weggebruikers zullen geen last ondervinden van de maatregelen en mogen nog steeds stoppen aan de rustplaatsen rond de grensovergangen in Henegouwen.