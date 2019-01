Deutsche Bank schrapt gratis rekening: nog maar twee kosteloze rekeningen over

Nu Deutsche Bank haar klanten niet langer een gratis zichtrekening aanbiedt, zijn er in ons land nog maar twee rekeningen over die volledig kosteloos zijn. Test Aankoop dringt aan op verandering en vraagt om een debat. “De snelheid waarmee de zaken veranderen, holt heel wat mensen voorbij.”

Het basispakket voor bankieren bij Deutsche Bank, de E-account, is niet meer gratis. Voortaan wordt klanten 32 euro per jaar aangerekend. Afhankelijk van hoe actief de klant is, betaalt hij of zij minder. Alles gratis weggeven kan niet blijven duren, aldus het bedrijf.

Door klanten te laten betalen voor de voordien nog gratis rekening, volgt Deutsche Bank een trend in ons land. Sinds dit jaar moeten de eigenaars van een Lion Account bij ING immers ook betalen als ze geld afhalen bij een automaat van een andere bank, en zo blijven er nog maar twee volledig gratis rekeningen over in ons land: Keytrade KeyPack en de Girorekening van Argenta.

“De bancaire tariefwijzigingen stapelen zich op met opnieuw een forse verhoging van het aantal kosten. Met de tariefwijzigingen willen de banken de consument vooral ontmoedigen om beroep te doen op manuele diensten die bankinstellingen verlenen aan hun klanten. Tegelijkertijd wordt het merendeel van bancaire handelingen tegenwoordig door de klant zelf reeds uitgevoerd. De transitie naar een ‘cashless’ samenleving moet een maatschappelijke keuze zijn. De snelheid waarmee de zaken nu veranderen, holt heel wat mensen voorbij”, klinkt het bij consumentenorganisatie Test Aankoop, die pleit voor een graduele overgang waar de hele bevolking baat bij heeft.

Test Aankoop pleit er ook voor dat elke bank minstens een gratis rekening in haar gamma zou moeten aanbieden. “Er is nood aan een debat”, klinkt het.