Borgerhout - Bij een incident op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Hij kreeg een messteek, maar is niet in levensgevaar. De aanleiding tot het voorval is momenteel nog onduidelijk. De feiten speelden zich af ter hoogte van het kruispunt met de Helmstraat en de Kroonstraat.

De verdachte heeft zich ondertussen zelf gemeld in het politiekantoor in de Handelstraat in Antwerpen-Noord, hij zal daar gearresteerd worden.