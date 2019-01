Twintig doden bij bendeoorlog in Mexico, zeventien lichamen verkoold

Bij zware gevechten tussen veronderstelde leden van criminele bendes zijn in het noordoosten van Mexico twintig mensen omgekomen. De slachtoffers zijn in de buurt van de plaats Miguel Alemán in de deelstaat Tamaulipas vlak aan de grens met de VS ontdekt, zo hebben lokale media donderdag op gezag van veiligheidskringen gemeld. Zeventien lijken waren verkoold.