Hoe voetfetisjisten de ‘naaktfoto’ van Alexandria Ocasio-Cortez ontmaskerden

Nadat een ‘naaktfoto’ van Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez gepost werd op Reddit en naarstig gedeeld werd door Republikeinse media, heeft het kersverse congreslid hulp gekregen uit onverwachte hoek: voetfetisjisten. Op de ‘naaktfoto’ zijn voeten van een vrouw in vol ornaat te zien en échte liefhebbers van de voeten van Ocasio-Cortez waren er al de kippen bij: “Dit zijn de voeten van iemand anders.”

De bal ging aan het rollen nadat een anonieme persoon de foto deelde op Reddit. Op het plaatje is een vrouw in bad te zien. Je ziet haar voeten en ze houdt een elektronische sigaret vast. Het bijschrift luidde: “De tieten van Mommy te zien in de reflectie van de kraan”. In de reflectie van de kraan is een vaag silhouet te zien. Al snel stelden anonieme Reddit-gebruikers dat vrouw in bad het Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez was.

In een mum van tijd ging de foto als een lopend vuurtje rond en werd deze opgepikt door The Daily Caller, een Republikeins-gezinde nieuwssite. Eerder probeerden tegenstanders van Ocasio-Cortez haar in een slecht daglicht te stellen door een oude video op te rakelen waarin ze aan het dansen is.

Intussen is gebleken dat de foto nep is. Het parlementslid kreeg daarvoor hulp uit onverwachte hoek. Met name een gebruiker van Wikifeet. Dat is een website voor voetfetisjisten. De Wikifeet-gebruiker nam contact op met technologiesite Motherboard. Hij vertelde grote fan te zijn van Ocasio-Cortez én haar voeten. Op de site is dan ook een collectie foto’s van het jonge parlementslid waar ze sandalen of open schoenen draagt. Na enige studiewerk was de gebruiker formeel: dit zijn niet de voeten van Ocasio-Cortez.

“Ik ben een actief lid van Wikifeet”, klinkt het, “en ik heb nog nooit zulke tenen gezien”. Nadat ook anderen een vergelijkende studie hadden gemaakt van de ‘naaktselfie’ en de voeten van Ocasio-Cortez , waren ze unaniem. De voeten op de foto zijn niet de hare.

De voeten op de foto behoren toe aan Sydney Leathers. Foto: Reddit

Van wie dan wel?

De foto en de voeten behoren toe aan Sydney Leathers. De politiek activiste en cam-model is bij het grote publiek vooral bekend vanwege haar affaire met de intussen veroordeelde politicus Anthony Weiner. Leathers bevestigde aan Motherboard dat zij de foto maakte en dat het wel degelijk haar voeten zijn. “Die foto is al enkele jaren oud en is een goede herinnering aan mijn houding betreffende het posten van zulke foto’s. Ik post ze niet meer tenzij mannen me ervoor betalen.”

