Provençaalse kruiden in plaats van cannabis: man hakt pink van klant af na ruzie over drugs

Oostende - Een 21-jarige Oostendenaar moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor gruwelijke feiten in het kader van een ruzie over drugs. De man hakte de pink af van een klant, die beweerde dat hij hem Provençaalse kruiden had verkocht in plaats van cannabis.

Op 22 februari 2017 sprong de Oostendse drugsdealer Dimi V. (21) in zijn wagen en scheurde hij naar een woning in de Aartrijkestraat in Eernegem. Een misnoegde klant, die beweerde dat hij Provençaalse kruiden had gekregen in plaats van cannabis, eiste zijn geld terug en dat zinde hem niet. Aan de voordeur stootte V. op een vriend van de klant waarna hij een bijl van 40 centimeter lang bovenhaalde en daarmee in het rond zwaaide.

Het 23-jarige slachtoffer verweerde zich maar de dealer hakte zijn pink af. “De artsen konden de vinger redden maar mijn cliënt kan ze wel niet meer bewegen”, stelde advocaat Robin Vandervennet, die een schadevergoeding van 14.000 euro vroeg voor het slachtoffer.

Dimi V. stond ook terecht voor een geval van verkeersagressie. Op 29 augustus 2017 sloeg hij een man neer na een discussie over een rijmanoeuvre in Oostende. Het openbaar ministerie eiste voor V. twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Zijn advocate Suzy Cooleman drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt is niet langer de persoon die hij toen was. Hij doet zijn best nu en beseft de ernst van de feiten.” De uitspraak volgt op 14 februari.