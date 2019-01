Sikh-tempel in Vilvoorde mag na twee jaar sluiting weer deuren openen

Vilvoorde - Sikh-tempel Gurdware Guru Nanak Sahib in de Lange Molenstraat in Vilvoorde mag na een sluiting door burgemeester Hans Bonte (sp.a), die meer dan twee jaar aansleepte, opnieuw de deuren openen vanaf het ogenblik dat de werken die de brandweer heeft opgelegd klaar zijn. Dat zal volgens Bonte over een paar weken het geval zijn. In Vilvoorde woont slechts een klein aantal Sikhs, maar de tempel wordt bezocht door honderden geloofsgenoten uit de brede regio.

Bonte liet de Sikh-tempel in september 2016 sluiten na een zware vechtpartij enkele dagen voordien in het gebouw. Enkele jaren voordien was ook een aantal Indiërs veroordeeld voor mensensmokkel. Ze hadden de Sikh-tempel gebruikt om asielzoekers tijdelijk in onder te brengen. In 2016 deden opnieuw hardnekkige geruchten de ronde over mensensmokkel. Bovendien was in die periode niet duidelijk wie eigenaar was van het gebouw en wie waar verantwoordelijk voor was.

Onlangs vernietigde de Raad van State het sluitingsbevel, maar dat arrest is volgens Bonte achterhaald. “We hebben intussen na overleg tussen het gemeentebestuur, de politie en de verantwoordelijken van de tempel de nodige afspraken gemaakt waardoor we al in september beslist hebben dat de tempel weer de deuren kan openen. De brandweer maakte echter enkele opmerkingen over de veiligheid. Om hieraan tegemoet te komen, laten de verantwoordelijken nu werken uitvoeren voor nooduitgangen en dergelijke”, aldus de burgemeester van Vilvoorde.