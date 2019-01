Drie strafschoppen pakken en de winnende binnen knallen: 20-jarige doelman beleeft moment van zijn leven

Monaco heeft woensdag Rennes uitgeschakeld na een ware penaltythriller in de achtste finales van de Franse Coupe de la Ligue. Na 90 minuten stond het 1-1, in de strafschoppen was Monaco de beste met 8-7. Beide ploegen benutten hun eerste penalty, maar uitgerekend Youri Tielemans miste de tweede voor Monaco. Nadien miste ook Hatem Ben Arfa voor Rennes en zo bleef het nog even spannend. Na vijf strafschoppen voor beide teams hadden ze er elk drie gescoord. Ook daarna bleef het maar gelijk opgaan, tot het na tien elfmeters aan de doelmannen was. Tomas Koubek miste eerst voor Rennes, Loïc Badiashile (20) kwam voor Monaco wel tot scoren, nadat hij al drie strafschoppen had gestopt.

