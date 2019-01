Man die kogel in hoofd kreeg na drugsdeal staat opnieuw terecht voor cocaïnehandel

Antwerpen / Ranst - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twee jaar cel en 8.000 euro boete gevorderd voor Yannick H. (31), die afgelopen zomer betrokken zou zijn geweest bij een cocaïneverkoop in Ranst. Opmerkelijk: op diezelfde plek werd hij drie jaar geleden ook al eens betrapt op een drugsdeal. Hij had toen een kogel in het hoofd gekregen, nadat hij in zijn vlucht bijna een agent had aangereden.

De politie zag op 11 augustus 2018 een man in de Audi van Yannick H. stappen aan café Den Tablo in Ranst. Hij wisselde iets uit met de passagier in de auto, waarna hij weer vertrok. De politie ging tot controle over.

Passagier Farid D. (38) had 420 euro op zak, alsook twee gsm’s. Naast de passagierszetel werden tien zakjes met cocaïne aangetroffen. Bij een huiszoeking werden nog meer drugs gevonden. D. bekende dat hij al een maand dealde om in zijn eigen gebruik te kunnen voorzien. De procureur vorderde dertig maanden cel voor hem en 8.000 euro boete.

Bestuurder Yannick H. had geen drugs op zak en ook de huiszoeking was negatief. Hij ontkende dat hij bij de deal betrokken was. Hij had Farid D. alleen maar een lift gegeven naar café Den Tablo. Op 25 september 2015 was hij daar al eens tegen de lamp gelopen bij een drugsdeal. Toen de politie hem wilde controleren had hij bijna een agent omvergereden. Die had het vuur geopend en hem in het hoofd geschoten. Yannick H. overleefde met veel geluk zijn verwondingen.

Het onderzoek naar het schietincident wees uit dat de politieagent uit wettige zelfverdediging had gehandeld. Yannick H. werd vorig jaar veroordeeld voor drugshandel en gewapende weerspannigheid. Voor de feiten waarvoor hij nu vervolgd wordt, vraagt hij de vrijspraak.

Ook Brahim D. (31), de broer van Farid, staat mee terecht. Uit politionele info zou blijken dat hij eveneens dealde, maar hij ontkent dat. Bij een huiszoeking werd cannabis en een beetje cocaïne aangetroffen. Voor hem werd twee jaar cel en 8.000 euro boete gevorderd.

Vonnis op 24 januari.