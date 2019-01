Zware verkeershinder door ongeval met vrachtwagens

Gent - Op de R4 in Wondelgem is donderdagnamiddag een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens. De weg is intussen vrijgemaakt, maar de hinder is groot. Het verkeerscentrum raadt aan om te rijden.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur op de R4 richting Zelzate in Wondelgem. Twee vrachtwagens reden er op elkaar en uit een van de vrachtwagens lekte bleekwater. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat er giftige dampen vrijkwamen bij het ongeval, maar dat bleek niet het geval. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omwonenden.

Een chauffeur werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De R4 werd een tijdje volledig afgesloten richting Zelzate maar werd rond 16 uur opnieuw vrijgegeven. De verkeershinder is echter groot en zal volgens de hulpdiensten nog een tijdje duren. Het verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden.

Er is heel wat verkeershinder door een ongeval tussen twee vrachtwagens op de Industrieweg in Wondelgem, richting Zelzate. Door de botsing is er bleekwater gelekt uit een van de vrachtwagens. Geen gevaar voor omwonenden. Het verkeer kan rond deze tijd opnieuw door. — Brandweerzone Centrum (@bzcentrum) January 10, 2019