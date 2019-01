Het Centraal Station van Sydney in Australië vormde donderdag het decor voor menig Elvis Presley-liefhebber, de Elvis Express-trein vertrok er namelijk voor een reis richting het gelijknamige festival in de stad Parkes. Fans en look-a-likes dosten zich uit in outfits die kunnen wedijveren met die van The King of Rock and Roll zelf. Een kleurrijk overzicht.