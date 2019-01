Eerst wachten op politie voor brandweer naar moeilijke buurten gaat

Brussel - De Brusselse brandweer zal in de toekomst een beroep kunnen doen op een politiepatrouille in onrustige buurten. Er wordt ook een testproject opgestart waarbij een brandweerwagen van een camera wordt voorzien.

De maatregelen komen er na de onrustige oudejaarsnacht in onder andere Sint-Jans-Molenbeek, vorige week. Daar werden ziekenwagens en brandweerwagens bekogeld met stenen, vuurpijlen en andere projectielen.

Bevoegd staatssecretaris, Cécile Jodogne (DéFI), nam hierna het besluit om een nieuwe interventieprocedure in het leven te roepen waarbij de hulpdiensten worden bijgestaan door een politiepatrouille bij het uitbreken van onrust in bepaalde Brusselse wijken.

Dispatching

De politie en brandweer zullen beter op elkaar worden afgestemd via de dispatching. Wanneer de brandweer weet heeft van problemen in een bepaalde wijk, kan de brandweerdispatching contact opnemen met de politie voor bijstand.

Het is de bedoeling dat de politie eerst zorgt voor de beveiliging van de wijk alvorens de brandweer ter plaatse komt. In het verleden werden de hulpdiensten ook al aangevallen in onder andere Neder-over-Heembeek of vlakbij het Sint-Katelijneplein waar tijdens de kerstmarkt nog een ziekenwagen onder vuur werd genomen.

Camera

Voorts wordt er eerstdaags ook met een proefproject gestart waarbij een brandweervoertuig voorzien zal worden van een camera die 360 graden de omgeving kan filmen.

Jodogne liet zich op haar beurt ook uit op de gebeurtenissen van de oudejaarsnacht. “Er wordt weer geopperd voor een eengemaakte politiezone, maar dat is niet de conclusie die ik uit de woelige nacht trek”, zegt Jodogne. “Wat er echt nodig is, is een versterking van het aantal agenten en een betere coördinatie tussen zowel de politie als de hulpdiensten.

Kinderen

Eric Labourdette van de VSOA-vakbond lacht de maatregelen weg. “Als ergens brand uitbreekt en er zitten nog kinderen binnen, gaan we heus niet wachten tot de politie de wijk beveiligd heeft. Tijdens oudejaarsnacht waren er trouwens wel agenten op het terrein, maar kregen we vaak te horen dat zelfs zij onze veiligheid niet konden garanderen. Is dit hier Bagdad, misschien? Wat die camera betreft zijn we ook sceptisch. Als er wat in een woning gebeurt waar onze mensen binnen zitten, kunnen we toch moeilijk met ziekenwagen of brandweerwagen tot in de woonkamer rijden zodat alles gefilmd kan? De politiek wil gewoon de indruk wekken dat er eindelijk iets gaat veranderen.”