‘Wild West’-taferelen in Rome: man levensgevaarlijk gewond na schietpartij aan peutertuin

Bij een schietpartij in Rome is donderdag een man levensgevaarlijk gewond geraakt. De man had samen met zijn partner hun kinderen afgezet aan een peutertuin, toen daar geschoten werd. Het is niet duidelijk of het criminele verleden van de man daarbij een rol speelde.

De 34-jarige Andrea Gioacchini vecht, gewond aan het hoofd, in een ziekenhuis voor zijn leven. Zijn partner liep minder ernstige verwondingen op. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa heeft de man een crimineel verleden wegens drugs en woekerleningen. Onlangs was hij betrokken in een afpersingszaak rond de ex-vrouw van AS Roma voetballer Daniele De Rossi.

Agguato Magliana, Gioacchini fu arrestato per l’estorsione con l’ex-di Daniele De Rossi https://t.co/hkN6DH7lgV pic.twitter.com/K2V2kMY5hm — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) 10 januari 2019

De Romeinse burgemeester Virginia Raagi sprak op Twitter alvast haar ontzetting omtrent de schietpartij uit. Zij riep minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op zijn beloftes waar te maken, en meer politie in de hoofdstad te ontplooien.

Indignata per gli spari fuori dall'asilo alla Magliana. @Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro @matteosalvinimi. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 10 januari 2019

Francesco Lollobrigida, de plaatselijke leider van de extreemrechtse oppositiepartij Broeders van Italië, noemde de schietpartij een “Wild West”-scène waardig.