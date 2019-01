Ajax krijgt liefst 43 miljoen voor amper 21-jarig talent, maar twijfelt toch om hem te verkopen: “Duivels dilemma”

Het is intussen bekend dat Ajax barst van de voetbaltalenten. Jonge spelers zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn overal in Europa gegeerd. Maar de Nederlandse topclub wil niet zomaar verkopen om te verkopen. Dat blijkt uit het transferdossier van David Neres.

De Braziliaanse flankaanvaller is amper 21 jaar oud, maar zit toch al aan 21 doelpunten en 27 assists in 77 optredens voor Ajax. De Amsterdammers namen Neres in de winter van 2017 voor 12 miljoen euro over van Sao Paulo en sindsdien groeide de Braziliaanse belofteninternational uit tot een vaste waarde in het team van trainer Erik ten Hag.

Zijn prestaties bleven door de opmars van Ajax, dit seizoen geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, natuurlijk niet onder de radar. Onder andere Tottenham, Borussia Dortmund en AS Roma toonden al concrete interesse, maar het is best mogelijk dat Neres nog deze winter richting China trekt.

Volgens Voetbal International heeft de Chinese topclub Guangzhou Evergrande namelijk een bod van liefst 43 miljoen euro uitgebracht bij Ajax. Een pak meer dan zijn geschatte marktwaarde, 25 miljoen euro, en de cijfers die genoemd werden in eerdere geruchten (20-30 miljoen euro).

Foto: EPA-EFE

Grote twijfels

En toch twijfelen de Amsterdammers om Neres van de hand te doen. Het Algemeen Dagblad noemt het zelfs een “duivels dilemma”. Ajax wil namelijk prijzen pakken (de laatste titel dateert van 2014) en had daarom duidelijk gesteld dat er geen enkele sleutelspeler deze maand zou mogen vertrekken. De Ligt en De Jong lieten persoonlijk weten dat ze niet zullen vertrekken, maar Neres is een andere zaak.

Want 43 miljoen is veel voor een 21-jarige voetballer die niet altijd in de basis staat bij Ajax. De Braziliaan zou in China, zoals gewoonlijk, ook een veelvoud kunnen verdienen van zijn huidige salaris. “Maar ontegensprekelijk is Neres belangrijk met zijn assists en goals”, klinkt het in Het Algemeen Dagblad. “Een soort twaalfde basisspeler die Ajax nog heel hard nodig zal hebben op weg naar het grote doel: eindelijk moet Ajax straks weer eens de kampioensschaal winnen.”

Wat mogelijk gaat helpen om de transfer van Neres in orde te maken, is de komst van zijn potentiële vervanger. Ajax heeft met Club América namelijk een akkoord over de transfer van Diego Lainez, een 18-jarig Mexicaans toptalent. De Amsterdammers zouden 15 miljoen euro betalen voor Lainez, maar nu heeft ook Real Betis zich gemeld. De strijd is dus nog niet gestreden.

Maar ook bij een eventuele komst van Lainez zijn er twijfels om te gaan voor de centen voor Neres. “Met Neres weet de club wat het in huis heeft, met Lainez hoopt de club dat te weten”, klinkt het bij Voetbal International. “Een essentieel verschil en het zorgt voor hoofdbrekens aangezien de Braziliaan met zijn offensieve rendement van grote waarde is voor de ploeg. Ook de begeleiding van de Braziliaan tast nog in het duister of Ajax de speler, ongeacht de komst van Lainez, wel wil laten gaan.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd...