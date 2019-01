Vital Borkelmans pakt zes op zes met Jordanië, maar spelers zorgen voor hilariteit met mislukte vrije trap

Het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans heeft donderdag op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten zijn tweede overwinning in evenveel duels geboekt. Jordanië versloeg in Abu Dhabi buurland Syrië met 2-0. Op de eerste speeldag verrasten de Jordaniërs al door titelverdediger Australië met 1-0 te kloppen.

Borkelmans en co stonden tegen Syrië aan de rust al op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Al-Tamari (26.) en Khattab (43.). Na de pauze werd niet meer gescoord.

Zes op zes dus voor Borkelmans en co, maar toch zorgden de Jordaniërs voor een bijzonder geestig moment. Bij een vrije trap wilden ze de tegenstand op het verkeerde been zetten. Dat mislukte echter volledig en de trap op de doel belandde ei zo na bij de cornervlag.

This Jordanian free-kick routine contains some of the worst Fake Free-Kick Routine acting I have ever seen pic.twitter.com/hV6xZtiZ3W — Adam Hurrey (@FootballCliches) 10 januari 2019

In de tussenstand in groep B leidt Jordanië met het maximum van zes punten. Het andere duel op de tweede speeldag, tussen Palestina en Australië, staat vrijdag op het programma. Op de slotspeeldag wacht voor Borkelmans en Jordanië nog een overbodig duel met Palestina, Australië treft Syrië.

Eerder op de dag won Thailand in groep A al met 1-0 van Bahrein. Later op de dag vindt het andere duel in die poule nog plaats, gastland VAE versus India (om 17u00 Belgische tijd).

De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.