Tom De Sutter valt meteen uit bij KV Oostende

Eén dag nadat KV Oostende bekendmaakte dat het Tom De Sutter een contract tot het einde van het seizoen geeft, is de spits geblesseerd vervangen in een oefenmatch. De Sutter liep een blessure aan de schouder op na een ongelukkige val. Voorlopig maakt men zich nog geen zorgen, maar het gewricht was toch blauw.