Onze redacteur liep mee met betogende scholieren:“Spijbelen? Nee, vechten voor onze toekomst”

“Brossen voor bossen.” In grote letters vat een spandoek samen waarom drieduizend scholieren vandaag niet op school waren, maar wel in Brussel. Op de betoging voor een beter klimaat, georganiseerd door Anuna (17) en Kyra (19). De twee spijbelden met de steun van hun ouders en zelfs een beetje begrip van de school. “Nu kunnen ze ons echt niet meer negeren. En anders staan we hier volgende week terug.”

“Aan alle leerkrachten die vinden dat we op de schoolbanken moeten zitten: zo’n 75.000 mensen hebben al betoogd voor het klimaat en het ecopact (de ‘high ambition coalition’, nvdr.) werd niet getekend. Dat krijg je zelfs niet aan een kleuter uitgelegd.” Anuna De Wever is pas 17, en wordt bedolven onder geklap en gejuich. Ze pauzeert even met de rode parlofoon in haar hand en spreekt dan de menigte verder toe: “Dus we moeten zorgen dat onze stem niet meer genegeerd kan worden. Van het klimaat moet de politiek een prioriteit maken, en niet wachten tot andere landen het voorbeeld geven.” Opnieuw luid geroep van de duizend scholieren op het Europaplein voor het Centraal Station in Brussel.

’s Morgens op de trein in Brussel is het nog gissen naar de opkomst. Foto: Wim Kempenaers

Anuna is een beetje onder de indruk van zoveel volk. ’s Morgens op de trein was het met medeorganisator Kyra Gantois (19) nog gissen naar de opkomst. “We zijn toch al met veertig”, grapten ze toen. Want ze waren in Mortsel, waar Anuna in het Koninklijk Atheneum zit, met een bende van de school op de trein gestapt. Het leek toen nog een beetje op een schoolreis, met hun gele hesjes – onschuldiger dan die andere betogers. Maar als een medebetoger komt vragen om met de twee op de foto te gaan, de conducteur hen succes wenst en “wow, Greenpeace heeft gereageerd op onze Facebookpagina!”, is het wel duidelijk: dit is niet zomaar een schoolreisje. Dit is menens. Zeker als op het Europaplein van twee kanten hele klassen onder luid gejoel toestromen. Kyra: “Anuna, dat hebben wij gedaan, hé!” High five.

Toekomst zonder mondmasker

Maar intussen zijn al die scholieren wel aan het spijbelen. “Daarvoor hebben we ons geïnspireerd op de Zweedse Greta Thunberg, die niet naar school ging om te betogen tegen klimaatopwarming”, zegt Anuna. “Wij willen dezelfde boodschap als haar uitbrengen: waarom studeren we als er niet voor onze toekomst wordt gezorgd? Soms moet je de regels breken om iets te veranderen.”

Haar moeder Katrien, mee afgezakt naar Brussel, staat alleszins achter haar dochter. “Kijk, Anuna, Meyrem Almaci is hier!” Klik, weer een foto van haar dochter.

Op het Atheneum van Anuna – Kyra is intussen al studente en is dus niet schoolplichtig – klinkt het dat alle betogende leerlingen wel als onwettig afwezig genoteerd zullen worden. “Spijbelen is spijbelen”, zegt directeur Jessie Feyen. “Als directeur kan ik de actie niet steunen, maar als mens kan ik er wel begrip voor opbrengen.”

“Wat moeten we anders doen?”, zegt Rik Joossens (16), medeleerling van Anuna. “Als volwassenen niet opkomen voor het klimaat, moeten wij het doen. Want ik wil een toekomst zonder mondmaskers en zomers van veertig graden.”

Anuna en Rik zijn niet de enige leerlingen op het plein die een sanctie boven het hoofd hangt. Lhasa Van Hassel (15), met het spandoek “Spijbelen? Nee, vechten voor onze toekomst”, weet nu al dat ze straks strafstudie heeft. “Maar dan nog: we zijn speciaal van Leuven naar hier gekomen omdat er iets moét veranderen.” En ook Hasse Weemaels (15), Luna Dhondt (15) en Silke De Proft (16) blijven straks na in hun school in Gent: “Dat uurtje zullen we dan gebruiken om te praten over het klimaat. School is nu even minder belangrijk dan de opwarming.” En hup, hun spandoek vliegt weer omhoog: “Student reaction for climate action”.

Zijn ze hypocriet?

Het plein groeit intussen aan tot 3.000 betogers, volgens de officiële tellingen van de politie. En daar staan niet alleen scholieren. Grijze mannen en vrouwen met “klimaatoma’s en -opa’s” op hun fluohesje kwamen uit sympathie voor de scholieren. “En omdat het klimaat elke generatie aanbelangt”, zegt een van hen. Wat verderop staat een klasje vierde leerjaar van basisschool Pistache in Schaarbeek. “Wij zijn hier om het klimaat beter te maken”, zegt David (bijna 10). “Want nu is het slecht. Soms is het te warm en er is zelfs geen sneeuw meer.”

Maar niet iedereen heeft goede woorden over de actie. Toen Anuna vanmorgen nog de kritiek las dat de jongeren hypocriet zijn omdat ze met het vliegtuig op vakantie gaan, sloeg de enthousiaste sfeer op de trein plots een beetje om. Maar de commentaar dat ze dit gewoon doen omdat ze zouden kunnen spijbelen, zijn ze intussen wel gewoon. “We hebben dan wel veel moeite gedaan en georganiseerd om te kunnen spijbelen”, zegt Kyra. “En we zitten toch niet gewoon in de zetel?”

De opkomst was overweldigend. Foto: Wim Kempenaers

Integendeel. Intussen beweegt de meute plots ongepland door de Brusselse straten – zonder Anuna en Kyra, want daar had de politie geen toestemming voor gegeven – en echoot overal “Youth for Climate! Youth for Climate”. Tot een brommer drie keer gas geeft. Dan klinkt “Awoe!”. De toeterende auto’s die intussen in drie rijen vaststaan, krijgen dan weer gejuich. “Want hoe meer lawaai, hoe beter”, zegt een betoogster. Maar ze klopt wel op hun raampjes. “Motor uit! Motor uit! Dat stinkt!”

Elke donderdag

Volwassenen aan de zijkant juichen toe. “Mijn dochter is hier ook”, zegt een vader, best wel trots. “Het heeft de voorbije dagen bij ons thuis ook wel geleefd. Bij veel jongeren, denk ik. Ik vind het alleszins niet erg dat ze een dag spijbelt. Want meer dan een dag zal het niet zijn. Volgende week gaat de grote massa gewoon weer naar school.” Zo beaamt een scholier die tegen een medebetoger zegt: “Ik kan wel niet elke week 12 euro schijten voor een treinticket, hé.”

De meeste scholieren gaan volgende week terug naar school, anderen willen elke donderdag terugkomen. Foto: Kioni Papadopoulos

Anuna en Kyra betalen die prijs graag, want zij komen elke donderdag terug. “Tot we gehoord worden. Tot alle politieke partijen van het klimaat een prioriteit maken, komende verkiezingen.” Weer gejuich. De borden met “There’s no planet B”, “Make the climate great again” en “Make love, not CO2” gaan nog één keer de lucht in.