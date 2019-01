Thorgan Hazard traint terug mee bij Borussia Mönchengladbach en kan spelen tegen Standard

Thorgan Hazard heeft donderdag opnieuw met de groep meegetraind bij Borussia Mönchengladbach op trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera, zo maakte de club bekend. De Rode Duivel trainde de voorbije dagen individueel met een lichte enkelblessure.

Hazard is dus net op tijd terug fit voor de oefenmatch van vrijdag tegen Standard.

Voor de jongere broer van Rode Duivels-aanvoerder Eden Hazard is het misschien wel het laatste trainingskamp met Mönchengladbach. De 25-jarige winger is aan een uitstekend seizoen bezig en speelde zich met twaalf doelpunten en zeven assists in negentien wedstrijden in de kijker van heel wat topclubs. Borussia Dortmund zou verregaande interesse hebben. In het Signal Iduna Park zou hij de voornaamste kandidaat zijn om het vertrek van Christian Pulisic op te vangen. De Amerikaanse international verlaat Dortmund na dit seizoen immers voor Chelsea.

Huidig Dortmund-coach Lucien Favre lanceerde Thorgan Hazard destijds dan weer bij Gladbach. Ten laatste komende zomer moet Mönchengladbach wel tot actie overgaan, anders kan de 25-jarige international medio 2020 de club transfervrij verlaten.