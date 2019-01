In Wingene heerste woensdagavond anderhalf uur lang paniek nadat twee jonge meisjes waren verdwenen tijdens een wandeling. Bewoners en politie startten een zoekactie en vonden Bo (6) uiteindelijk een kilometer verderop terug. “Ze stond vrolijk Driekoningen te zingen.”

De zesjarige Bo Reynaert uit Tielt was woensdag zoals iedere week met haar ouders Marc en Annick Viaene naar haar grootouders in Wingene gegaan. Met de hele familie maken ze altijd een wandelingetje in ...