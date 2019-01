Ibai Gomez verlaat Alavas en keert terug naar zijn oude liefde Bilbao

De Spaanse aanvaller Ibai Gomez, die sinds 2016 uitkomt voor huidige La Liga-revelatie Deportivo Alavés, keert tijdens deze wintermercato terug naar Athletic Bilbao, de club waar hij zijn opleiding genoot en die momenteel in vieze papieren verkeert. Dat kondigden de twee club donderdag aan.

De 29-jarige winger is in juni einde contract bij Deportivo Alavés en kiest eieren voor zijn geld: hij tekent een contract tot 2022 bij de club waar het allemaal begon voor hem. Athletic Bilbao liet Gomez in 2010 voor het eerste proeven van de hoogste klasse. Hoeveel geld met de transfer gemoeid is, is niet bekend. De Spaanse pers noemt wel een bedrag van om en bij de 4 miljoen euro.

Gomez speelde dit seizoen 19 wedstrijden voor Alavés, dat momenteel op een knappe vierde plaats staat in La Liga. Athletic Bilbao, dat nog nooit degradeerde uit de Spaanse hoogste klasse, miste zijn seizoensbegin volledig en staat pas 17e in de stand na 18 speeldagen.