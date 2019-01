VIDEO. Telefoon brandweer staat roodgloeiend na wel erg grote vlam bij raffinaderij

Antwerpen -

Er hing donderdagmiddag een grote vlam in de lucht die tot kilometers ver te zien was. De oorzaak was een defect bij olieraffinaderij Esso aan de Scheldelaan, in de Antwerpse haven. Het bedrijf moest om veiligheidsredenen een affakkeling organiseren. De telefoon van de brandweer stond roodgloeiend, maar er was geen reden tot paniek.