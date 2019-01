Oostenrijks postbedrijf stopt met verkoop van politieke voorkeur van klanten

Het Oostenrijkse postbedrijf gaat de verkoop van gegevens over de vermoedelijke “politieke affiniteiten” van zijn klanten stopzetten. Dat heeft Österreichische Post donderdag bekendgemaakt, nadat er in het land verontwaardiging was ontstaan over de praktijk.

De raad van bestuur van Österreichische Post heeft beslist om de databank met gegevens van politieke aard over zijn klanten “plat te leggen”, zo deelde CEO Georg Pölzl mee. De onderneming zal wel alle andere vormen van gerichte marketing, die goed is voor een jaarlijkse omzet van 200 miljoen euro, blijven voortzetten.

Gerichte advertenties

De nieuwssite Addendum had maandag bekendgemaakt dat het postbedrijf gegevens bijhoudt van klanten. Die data, op basis van meer dan vijftig parameters, worden in de eerste plaats gebruikt voor gerichte advertenties. Maar die informatie kan ook aangewend worden om iemands “vermoedelijk politieke voorkeur” vast te leggen.

Die gegevens worden bovendien te koop aangeboden aan politieke partijen. Volgens Addendum beschikt Österreichische Post over gegevens van drie miljoen klanten. Bij 2,2 miljoen van hen is politieke data verkocht.

“Gebruikelijke praktijk”

In een eerste reactie had Österreichische Post, dat voor meer dan de helft in handen van de overheid is, verklaard dat het bijhouden van dergelijke gegevens voor marketingdoeleinden sinds 2001 “een gebruikelijke praktijk” is, die bovendien niet illegaal is. De data worden enkel gebruikt om de politieke partijen toe te laten “onnodige verspilling bij het versturen van brieven te beperken”, zo werd nog benadrukt.

Het bedrijf onderstreepte ook dat politieke voorkeur geen aparte categorie vormt, maar eerder een waarschijnlijkswaarde op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats en de verkiezingsuitslagen in het stembureau.

Ophef

Dat Österreichische Post nu toch zijn staart intrekt, heeft wellicht te maken met de ophef die ontstaan is. Zo riepen burgerrechtenorgenisaties op om een klacht in te dienen tegen het bedrijf. De Oostenrijkse gegevensbeschermingautoriteit (DSB) kondigde ook aan een onderzoek op te starten.