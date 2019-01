Hanne (20) dirigeert koren, zingt, zit in een jeugdbeweging én studeert, maar toch heeft ze nog tijd om een dansschool op te richten

Lo-Reninge -

Alsof Hanne Deheegher (20) uit Pollinkhove nog niet genoeg in haar agenda had staan: de studente Muzikale Opvoeding die ook twee koren dirigeert en lid is van jeugdbeweging KSA, heeft een eigen dansschool opgericht. Blijkbaar was er nood aan een dergelijk initiatief voor kinderen, want de eerste lessenreeks is al volgeboekt.