Trein uit België doorzocht in Breda na “verdachte situatie”

BRUSSEL - De Nederlandse politie heeft een internationale trein in Breda onderzocht wegens de melding “van een verdachte situatie”. De passagiers in de trein moesten uitstappen, maar al snel bleek dat er niets aan de hand was. Volgens de politie van Breda was vanuit de trein een melding gekomen van een verdachte situatie.

Iets voor 19 uur liet de politie van Breda weten dat er niets aan de hand bleek. “Een passagier in de trein had een gesprek beluisterd van twee mannen waarin mogelijk gesproken werd over explosieven”, tweet de politie. “We hebben de mannen en de melder gesproken.” Het station is weer vrijgegeven.