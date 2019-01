Terroriste die geen asiel krijgt bij ons, tegen rechters: “fusilleer me dan maar”

Brussel - “Ik weet wat ik gedaan heb, ik ben veroordeeld en ik heb mijn straf uitgezeten. Het enige wat ik wil sinds ik uit de gevangenis ben, is in vrede leven. Maar men laat me niet vooruitgaan. Telkens ik de bladzijde wil omdraaien, krijg ik de feiten weer voor de voeten geworpen”, zo heeft Malika El Aroud donderdag gezegd voor de Raad van Vreemdelingenbetwistingen.

Malika El Aroud, die in België voor terroristische activiteiten veroordeeld werd, verloor in november 2017 haar Belgische nationaliteit en werd enkele dagen later in een gesloten centrum geplaatst met het oog op haar uitwijzing naar Marokko. Ze vroeg dan asiel aan in België, maar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verwierp haar aanvraag. De Raad voor Vreemdelingenbestwistingen onderzoekt het beroep dat ze tegen deze afwijzing indiende.

Haar advocaten Louise Diagre en Nicolas Cohen pleitten donderdag onder meer dat hun cliënte slecht behandeld en zelfs gefolterd dreigt te worden in Marokko. “Maar het CGVS heeft geen enkel onderzoek gedaan naar het huidige risico”, voerden ze aan.

De vertegenwoordigster van het CGVS zei: het is niet omdat het CGVS asiel weigert dat het een uitwijzing naar Marokko gelast.

Daarop vroeg Malika El Aroud aan de drie rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarom men haar niet “meteen fusilleerde” in plaats van naar Marokko te sturen.

De beslissing van de raad wordt de komende weken verwacht.