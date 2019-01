Trump annuleert bezoek aan Wereld Economisch Forum in Davos

De Amerikaanse president Donald Trump blijft in de Verenigde Staten tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos. Bijna een maand geleden werd aangekondigd dat Trump de top in Davos opnieuw zou bijwonen, maar donderdag laat de Amerikaanse president weten dat hij zijn komst “respectvol annuleert”. De schuld voor zijn afwezigheid legt hij, in een tweet, bij de “onbuigzaamheid” van de Democraten op het vlak van “grensbeveiliging en het grote belang van veiligheid voor onze natie”.