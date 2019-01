Sneeuwlawine bezorgt hotelgasten in Zwitserland opvallend dessert: restaurant bedolven, verschillende gewonden

In het oosten van Zwitserland is donderdag een lawine tot in het restaurant van een berghotel gedonderd en heeft daar meerdere mensen verwond. Dit heeft de plaatselijke politie bekendgemaakt.

Op de Schwägalp in het kanton Appenzell Ausserrhoden kwam er sneeuw naar beneden. De sneeuwmassa begroef voertuigen en donderde ook het restaurant van het hotel Säntis binnen. Delen van het restaurant raakten bedolven.

Meerdere mensen raakten gewond, hoeveel is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke vermisten. De Schwägalppas bevindt zich op ongeveer 1.300 meter hoogte.

Het moment waarop het restaurant wordt bedolven, werd gefilmd door een webcam op de berg Video: Säntis der Berg Webcam

Dreiging groeit in Alpen

Intussen wordt de dreiging van het winterweer in het hele Alpengebied steeds groter. In Duitsland en Oostenrijk zijn hele dorpen door de sneeuw afgesloten van de buitenwereld. Volgens de Duitse nieuwssite Focus Online zitten er in de plaats Berchtesgaden honderden mensen vast door de sneeuw en is de noodtoestand uitgeroepen. Verbetering is bovendien niet meteen in zicht, integendeel: dit weekend wordt een nieuwe storm verwacht die opnieuw verse ladingen sneeuw met zich meebrengt.