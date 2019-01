AS Monaco plukt verdediger weg bij Lille

AS Monaco heeft donderdag de transfer van verdediger Fodé Ballo-Touré bekendgemaakt. De 22-jarige linksachter komt over van Lille en tekende in het prinsdom een contract tot medio 2023. Met zijn overgang zou volgens Franse media zo’n elf miljoen euro gemoeid zijn.

Ballo-Touré, een jeugdproduct van PSG, maakte in augustus 2017 zijn profdebuut in de hoofdmacht van Lille. De drievoudig Frans belofteninternational was het voorbije anderhalf seizoen een vaste waarde op de linkerflank in Noord-Frankrijk en kwam tot 47 officiële duels. Na vorig seizoen als zeventiende maar nipt het behoud te hebben kunnen verzekerd, staat Lille halverwege dit seizoen op een onverwachte tweede plaats. De Doggen tellen na negentien speeldagen 34 punten. Dat zijn er wel dertien minder dan leider PSG, dat ook nog eens twee duels minder afwerkte.

AS Monaco are delighted to announce the arrival of former LOSC defender Fodé Ballo-Touré, who joins us on a deal that runs to June #WelcomeToMonaco ???? pic.twitter.com/EsiCW8Q7f2 — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 10 januari 2019

Het Monaco van Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli kende dan weer een desastreuze eerste seizoenshelft. De Monegasken, vorig seizoen nog vice-kampioen, staan negentiende en voorlaatste. In de groepsfase van de Champions League, in een poule met Club Brugge, werden Monaco en coach Thierry Henry, die in oktober de Rode Duivels verliet voor het prinsdom, laatste met nauwelijks één punt.