Problemen voor Cristiano Ronaldo? Amerikaanse autoriteiten vragen DNA-staal in verkrachtingszaak

Cristiano Ronaldo moet een DNA-staal afstaan aan de Amerikaanse autoriteiten. De Portugese stervoetballer wordt ervan beschuldigd in 2009 een vrouw te hebben aangerand in een hotelkamer in Las Vegas. Volgens The Wall Street Journal is het verzoek onlangs naar de Italiaanse justitie gestuurd.

Begin oktober opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga (34). Die vrouw beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas na een avondje stappen. Volgens de Portugees hadden de twee een relatie met “wederzijdse toestemming”.

Het onderzoek is lopende en in dat kader vragen de Amerikaanse autoriteiten nu een DNA-staal van de Juventus-speler. Dat wil men vergelijken met materiaal dat op de jurk van Kathryn Mayorga werd aangetroffen.

Eerder lekte in verschillende media uit dat Ronaldo een akkoord zou hebben getekend met de vrouw die hem nu aanklaagt (en haar 375.000 dollar zou hebben betaald), en daarin zou hij de verkrachting hebben toegegeven. Dat laatste werd ontkend door zijn advocaat nu. “Ronaldo ontkent niet dat hij ingestemd heeft met een akkoord, maar de documenten en verklaringen die daarover in de media zijn verschenen, zijn pure verzinsels. Dat akkoord vormt geen bekentenis”, zo beweerde Peter Christiansen.

“Uiteraard weegt deze geschiedenis op mijn leven. Beeld je eens in wat het zou betekenen als iemand jou een verkrachter noemt”, vertelde de 33-jarige Ronaldo eind oktober aan France Football. “Ik heb een partner, vier kinderen, een moeder die ouder wordt, zussen, een broer, een familie met wie ik heel close ben. Ik heb het dan nog niet over mijn reputatie, die voorbeeldig is. Ik weet wie ik ben en wat ik heb gedaan. Op een dag zal de waarheid aan het licht komen. De mensen die vandaag kritiek op mij hebben en van mijn hele leven een circus willen maken, zij zullen het dan wel weten.”